EURO2020 – OTTAVI di FINALE, Francia-Svizzera 7-8, dopo i calci di rigore: i Rossocrociati scrivono la storia

FRANCIA-SVIZZERA 7-8:

il teatro calcistico è Bucarest. Ed è una gara avvincente. Primo tempo: Seferovic porta in vantaggio la Svizzera. 0-1. Ripresa: la Svizzera ha il rigore del raddoppio: ma Rodriguez lo sbaglia. Benzema irrompe sulla gara e la ribalta. 2-1. Pogba, poi, porta la Francia sul parziale di 3-1. Ma la Svizzera non molla. Con Seferovic e Gavranovic pareggia clamorosamente 3-3. Supplementari interlocutori. Ai rigori, al quinto, decisivo, Mbappé non segna. Paratona del portiere svizzero Sommer. La Svizzera, quindi, scrive la propria storia: per la prima volta ai Quarti di Finale di una competizione continentale/mondiale. Si confronterà con la Spagna.

FRANCIA (3-4-1-2):

Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema.

Ct. Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1):

Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

Ct. Petkovic

A cura di Alessandro Cardito