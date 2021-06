EURO 2020 Ottavi di finale – Inghilterra-Germania 2-0, Sterling e Kane regalano i quarti ai britannici

Questo pomeriggio a Wembley si è giocato l’ottavo di finale di lusso degli Europei tra l’Inghilterra e la Germania, una delle classiche del calcio mondiale. L’inizio di gara è a favore dei tedeschi che pressano per 10 minuti. Poi sale in cattedra Sterling che calcia a giro, parata di Neuer in angolo. Rispondono gli ospiti con Werner, ottimo intervento di Pikford con i piedi. Nel finale di primo tempo Herry Kane ha palla del vantaggio, ma stoppa male e l’azione sfuma da pochi passi. Ad inizio ripresa Havertz sfiora il gol, parata di reni di Pikford. La gara sembra scemare di ritmi ma arriva il vantaggio dei britannici. Cross di Show e da pochi passi non sbaglia Sterling. L’esterno del City rischia però di combinare la frittata, retropassaggio errato ma Mullera davanti al portiere spreca malamente. La classica regola del calcio, gol mancato, rete subita, infatti traversone di Grealish e da pochi passi di testa non sbaglia Kane. Al triplice fischio festa dell’Inghilterra che aspetta la vincente di Svezia-Ucraina ai quarti di finale.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Rice (43′ st Henderson), Phillips, Shaw; Saka (24′ st Grealish), Kane, Sterling. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, James, Bellingham. All.: Southgate

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter (42′ st Can), Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens (42′ st Sané); Havertz, Muller; (47′ st Musiala); Werner (23′ st Gnabry). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Sule, Neuhaus, Gundogan, Koch. All.: Loew

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 30′ st Sterling (I), 41′ st Kane (I)

Ammoniti: Rice (I), Ginter (G), Phillips (I), Gosens (G), Maguire (I)

La Redazione