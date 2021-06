Emanuele Gamba, giornalista: “Francia-Svizzera? L’eliminazione dei transalpini è stata clamorosa…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica:

“Francia-Svizzera? L’eliminazione dei transalpini è stata clamorosa, anche per come è giunta. Ho dovuto cambiare più volte l’articolo per lo svolgimento della gara, sul 3-1 per la Francia era impensabile che la situazione potesse nuovamente rovesciarsi, anche perché dal 55’ al 75’ i Blues hanno giocato il calcio più bello visto finora agli Europei. Le scelte di Deschamps? Ha sbagliato molto, non solo ieri, ma in tutta la manifestazione. Ha dato la sensazione di procedere per tentativi in tutte e quattro le partite giocate, nonostante la squadra, eccezion fatta per Benzema, fosse la stessa che tre anni fa ha vinto il Mondiale. Anche dal punto di vista fisico la gestione non è stata ottimale, avendo avuto i giocatori francesi molti problemi fisici. Pure nelle sostituzioni non mi ha convinto, è intervenuto troppo tardi e ha lasciato il 4-2-4 sul 3-1, esponendosi agli attacchi della Svizzera”.

Fonte: Radio Punto Nuovo