De Paola: “Il rinnovo di Insigne spero arrivi presto, ma per colpa di De Laurentiis dovrà spalmarsi il contratto”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona: “Gli inserimenti di Locatelli, Chiesa e Pessina sono stati determinanti per la vittoria contro l’Austria. La caratteristica del nostro gioco è essere sempre propositivi ed offensivi. Chi mi è piaciuto di più? Chiesa ha spaccato la partita, ma in assoluto continua a piacermi Jorginho.

Rinnovo Insigne? La sua qualità va preservata, non si deve mai discutere un giocatore come lui. Spero che il rinnovo arriverà, lui deve capire quanto può essere il leader del Napoli nei prossimi 5 anni: dovrà spalmarsi il contratto per colpa di De Laurentiis che ha deciso di ridimensionare il tetto ingaggi”.

Factory della Comunicazione