De Bruyne-Hazard, Martinez spera: «In questo momento direi 50-50 »

Il conto alla rovescia per i quarti di finale a Monaco di Baviera è dunque anche un’attenta valutazione delle condizioni fisiche dei due gioielli. Il Belgio non vuole rischiare, e dunque per De Bruyne e Hazard ogni allenamento, ogni movimento sarà valutato con attenzione. Per questo che il ct dei Diavoli Rossi preferisce andarci cauto. De Bruyne era finito k.o. dopo un contrasto con Palinha, ma i test hanno evidenziato «una distorsione, i legamenti hanno sofferto un po’ ma non ha lesioni gravi». Mentre Hazard si era toccato la coscia destra e aveva chiesto il cambio nel finale. «Una fitta all’ischio, ma abbiamo visto che non ci sono lesioni» ha detto ieri Martinez. L’unica cosa certa, ha continuato il commissario tecnico, è che il torneo dei due ragazzi «non è finito».

Fonte: CdS