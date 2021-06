Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Fabian Ruiz entra a partita in corso e gioca bene

Approfondimento su Fabian Ruiz, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il centrocampista è entrato al 78′ minuto, contro la Croazia.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal centrocampista spagnolo. Il totale dei tocchi di Fabian Ruiz sono 36 su 1114 totali della nazionale spagnola.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Ruiz. Per un parziale di 31 passaggi su 883 totali della squadra spagnola. Il centrocampista azzurro ha avuto l’93,3% di passaggi riusciti.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista spagnolo, Ruiz, dove si vede che il centrocampista svaria su tutto il campo, proprio come gli piace fare quando gioca nel Napoli. E la sua valutazione finale della partita è di 6.3 su 10.

Conclusioni

La partita terminerà ai supplementari con la vittoria della Spagna per 5a3 contro una buona Croazia. Il centrocampista spagnolo entra al 78′ minuto, e fa registrate una buona percentuale di passaggi riusciti, seppur non eccelle nella prestazione. Speriamo che il centrocampista si stia conservando per la prossima stagione calcistica per avere più successo con Spalletti ed il nuovo Napoli che si sta delineando sempre più.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta