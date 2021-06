Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Aihen Munoz il terzino che potrebbe servire al Napoli

Approfondimento su Aihen Munoz, calciatore della Real Sociedad, squadra della Liga Spagnola. Classe 1997, Aihen ha solo 23 anni, ed è cresciuto nelle giovanili della Real Sociedad.

Zona di gioco

Aihen è un terzino a tutta fascia, lo dimostrano i grafici. Contro il Granada (figura 1), Munoz si è visto su tutta la fascia sinistra, soprattutto dal centrocampo fino alla trequarti avversaria. Invece contro l’Osasuna (figura 2), è rimasto più bloccato sul centrocampo con sprazzi di tutta fascia. Infine contro il Celta Vigo (figura 3), possiamo vedere la stessa partita della figura precedente, così confermandosi un calciatore costante su quella fascia. Inoltre si nota che si adatta anche come quarto centrocampista, (vedendo la partita contro il Celta Vigo nel modulo 4411) oltre che terzino.

Conosciamolo meglio – alcune giocate

Il terzino spinge a tutta fascia quando trova spazio (figura 4), ed è bravo ed intelligente a capire che quando si gioca sulla fascia destra lui resta in copertura preventiva. In questo specifico caso capisce che salendo crea pericolosità e superiorità su quella fascia, seppure in quella occasione non gli verrà servita la palla lui farà lo stesso lo scatto. Ha una buona visione di gioco infatti (figura 5), dal fondo campo riesce a crossare per far impattare il compagno di testa fornendo l’assist per il vantaggio dei suoi in quella partita. Infine ha una ottima rimessa laterale (figura 6), infatti arriva vicino l’area piccola di rigore. Questa qualità la si può rivedere in altre occasioni per uscire da un pressing alto della squadra avversaria.

Dati statistici

I dati statistici parlano bene di lui, quest’anno calcistico ha collezionato 16 presenze, di cui 14 da titolare e 2 da subentrato, con un Rating (voto) sempre intorno al 6.3/6.5.

Per quanto riguarda le statistiche in difesa (figura 7), va in molti contrasti senza paura, quest’anno ha ricevuto anche 6 cartellini gialli. Nelle statistiche di attacco (figura 8) spiccano doti come dribbling e falli subiti, in quanto è un terzino che prova superata la metà campo la giocata 1vs1. Le statistiche dei passaggi (figura 9), risultano interessanti, con molti cross e passaggi lunghi.

Conclusione dell’approfondimento

Il valore economico del terzino si attesta a 6 milioni, con il calciatore che è in scadenza nel giugno 2022. Sembra avere delle caratteristiche che potrebbero interessare a Spalletti. In quanto il calciatore si potrebbe adattare anche come esterno di centrocampo in situazioni particolari. Potrebbe essere un nome già sul taccuino di Giuntoli, ma sta di fatto che Munoz ha delle buone doti ed un futuro essendo appena ventitrenne, essendo nel giro della prima squadra già da tre anni. Ha totalizzato già 42 presenze in tre anni in Liga Spagnola con la Real Sociedad. Inoltre ha già calpestato lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in Europa League, entrando al 78′ minuto e partecipando all’1a1 finale.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

