Agostinelli: “Chi vince l’Europeo? Io dico l’Italia”

Andrea Agostinelli, opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live, in merito alla Nazionale ad Euro 2020. “Hazard? L’ho rivisto in crescita, per me era uno dei più forti al mondo 2-3 anni, non so cosa gli sia successo al Real Madrid. De Bruyne è uno dei migliori centrocampisti mondiali, se non giocherà sarà un danno per il Belgio. Lukaku? Lo conosciamo, sarà una partita a sportellate ma con intelligenza. Se vuoi fare solo le sportellate perdi, più gli si dà l’appoggio e più diventa pericoloso. Se invece ci si stacca da lui mezzo metro per poi intervenire sulla palla c’è più chance di fermarlo perché non è un dribblomane. Ci vogliono forza e intelligenza. Chi vince l’Europeo? Io dico l’Italia. Quando una squadra subisce poco e tira tanto è una delle migliori, vediamo un po’ cosa succede”.