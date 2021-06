AdL “fissa” il prezzo per Fabian Ruiz e non mancano i corteggiatori

Il Napoli sa perfettamente che con il mancato approdo in Champions League, dovrà vendere almeno un pezzo da novanta per fare cassa. Il giocatore prescelto in questione è Fabian Ruiz. L’ex del Betis Siviglia, sta disputando l’Europeo, è ai quarti di finale, dove sfiderà la sorpresa Svizzera, ma il mercato non si ferma mai. AdL ha fissato il prezzo, è intorno ai 60 milioni e non accetterà un prezzo inferiore. I pretendenti non mancano, l’Atletico Madrid e il Real Madrid. I “cochoneros” stanno trattando De Paul, ma nelle retrovie c’è il calciatore iberico del club azzurro. Senza dimenticare il Psg di Leonardo, ma soprattutto il Real Madrid. Nella società di Florentino Perez, c’è in panchina Carlo Ancelotti, un suo estimatore da sempre e potrebbe avere i soldi per piazzare il colpo a centrocampo. Il Napoli attende offerte e aste per Fabian Ruiz, ma è lui il giocatore sacrificabile per le casse sociali del club partenopeo.

La Redazione