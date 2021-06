Zielinski, è lui il centrocampista più “prezioso” della Serie A

Piotr Zielinski è da un pò di stagioni un giocatore fondamentale per il Napoli. I vari allenatori che si sono succeduti in questi anni hanno seguito un filo comune per quanto riguarda il polacco, l’imprescindibilità. Oggi Transfermarkt.it stila una classifica dei centrocampisti più “preziosi” della Serie A. In questa particolare lista, Zielinski è al primo posto, davanti a Eriksen e Zaniolo, con un valore di mercato di 50 milioni di euro.

Trequartisti, sottopunte, giocatori di raccordo. Chiamateli come volete ma questi sono i più preziosi della Serie A 2020/21.