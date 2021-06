UFFICIALE – Stephanie Breitner rinnova con la Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Stephanie Breitner, in viola dalla stagione 2018/2019. La centrocampista tedesca, che in maglia gigliata ha conquistato la Supercoppa 2018, ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2022.

Queste le sue prime parole alla firma “Sono molto grata e ringrazio la società per la fiducia, mi sento a casa a Firenze. Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me“.

Pronti per altre battaglie insieme Stephanie!

Fonte: acffiorentina.com