Spalletti sarà presentato a Castel Volturno. La data presunta

La stagione del Napoli sta per cominciare, con la voglia di rifarsi, dopo l’amarezza per il mancato approdo in Champions e le polemiche post-Hellas Verona. Il neo tecnico Luciano Spalletti, dopo due anni, come riporta il CdS, tornerà su una panchina e non vede l’ora di dimostrare tutto il suo valore. L’allenatore di Certaldo con ogni probabilità sarà a presentato a Castel Volturno giovedì 8 Luglio, mentre AdL parlerà mercoledì 30 Giugno a Roma. Insomma si tornerà anche a parlare dopo quasi 5 mesi di silenzio stampa.

La Redazione