Si legge su “Don Balon”: Klopp ha deciso, vuole Fabian”

La partenza di Georginio Wijnaldum sarà un duro colpo per il Liverpool di Jurgen Klopp. Il centrocampista olandese è stato grande protagonista delle vittorie dei Reds nelle ultime stagioni e l’addio per approdare al Paris Saint Germain lascia il club inglese un vuoto al centro del campo. Vuoto che proprio Klopp vorrebbe riempire portando ad Anfield una conoscenza del Napoli come Fabian Ruiz, come Wijnaldum impegnato in queste settimane agli Europei. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Liverpool aveva pensato all’inglese Jack Grealish per la successione di Wijnaldum, ma il profilo del calciatore e l’elevato costo dell’operazione – che potrebbe chiudere il Manchester City di Guardiola nei prossimi giorni – hanno portato al no di Klopp. L’allenatore tedesco avrebbe segnalato alla dirigenza dei Reds il nome di Fabian, probabile uscita dal Napoli e profilo che sembrerebbe ideale per le idee del club. Il costo dell’operazione non sarebbe elevato e si sposerebbe al meglio con le esigenze del Liverpool. Fonte: mattino.it