La Riozzese Como cambia pelle, non solo a livello societario, come detto in una nostra intervista il presidente Stefano Verga, ma anche a livello tecnico. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, dice addio Alessia Rognoni che saluta il club lombardo. “Grazie Como per aver trascorso un anno alla grande insieme. Per me è arrivato il tempo di nuove esperienze, ma ringrazio all’ambiente per aver creduto in me”.

La Redazione