SERIE A FEMMINILE – Due conferme e un acquisto per la Lazio Women di Lotito

La neo promossa Lazio Women, aveva alcuni dubbi da sciogliere in vista della prossima stagione e sembra che li abbia risolti. Resteranno coach Morace e soprattutto il bomber spagnolo Martin. Due delle leader determinati per la salita in massima serie. In più, secondo tuttocalciofemminile.com accordo biennale per il portiere ex Fiorentina Stephanie Ohrstrom. Si ricomincia da tre, non come il film di Massimo Troisi, ma certamente è un’ottima base di partenza.

La Redazione