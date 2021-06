Saccone, ex prep. atletico Napoli: “Voglio bene a Sarri, ma adesso Spalletti è la scelta giusta”

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio CRC ad Arena Maradona. “Penso che Spalletti sia la scelta migliore per questo Napoli. Voglio bene a Sarri che è un grande allenatore, ma in questo momento Spalletti è la scelta più giusta. Calciomercato? Mantenendo determinati giocatori e inserendo qualche innesto gli azzurri possono lottare per lo scudetto. Stiamo tornando alla normalità e per i giocatori sarà un toccasana a livello fisico”.