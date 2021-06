Rossi, ct Ungheria: “Prossimo campionato? Spero di vedere il Napoli nelle prime posizioni”

Marco Rossi, allenatore dell’Ungheria, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, ad Arena Maradona, sia della sua Nazionale che del campionato di Serie A.

“Con la Francia abbiamo commesso un ingenuità che non può capitare a questi livelli. Sul rinvio di Lloris dovevamo essere più pronti. Ad una squadra come la Francia non puoi regalare nulla. Il mio futuro? Ho un contratto lungo con la federazione ungherese, per adesso sono proiettato sulla prossima partita contro l’Inghilterra valevole per le qualificazioni al prossimo mondiale.

Come si affronta la Francia? Possono avere difficoltà se li fermi negli spazi, non bisogna tenere il baricentro troppo alto.