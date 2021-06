Pistocchi: “Sull’Italia circola una bugia. Ecco cosa mi aspetto contro il Belgio…”

Il giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli sull’Italia di Roberto Mancini: “Sull’Italia circola una bugia: che l’Italia con l’Austria sia stata fantastica. In tanti stanno magnificando la prestazione degli azzurri agli ottavi di finale, ma io non sono d’accordo. L’Italia non ha fatto benissimo, ha rischiato più volte di incassare il goal che ci avrebbe estromesso dalla competizione. I tifosi vanno rispettati, non presi in giro: va loro raccontata la verità. La prestazione con l’Austria non è stata così eccezionale come afferma qualcuno. Detto questo, col Belgio mi aspetto una squadra, quella italiana, capace di condurre il gioco, governare la partita anche contro un avversario fortissimo”