Per Spalletti sarà un attacco stellare, ma Petagna potrebbe non farne parte

Il neo tecnico del Napoli Luciano Spalletti sta per cominciare la stagione sulla panchina azzurra e avrà tra le mani, una rosa competitiva. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta. A destra Politano e Lozano, quest’ultimo però non farà parte dei due ritiri estivi. A sinistra Insigne, sempre che si risolve la questione rinnovo. In attacco Osimhen, giocatore che si attendono altri passi in avanti, Mertens, dove dovrà dare segnali diversi rispetto alla passata stagione. Chi rischia di non far parte della rosa è Andrea Petagna, non mancano le richieste, compreso anche l’Inter. Dovesse l’ex di Atalanta e Spal essere ceduto, si prenderebbe un giocatore di prospettiva per completare il reparto offensivo.

La Redazione