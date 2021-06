Per il futuro di Koulibaly, una mano potrebbe darla il difensore senegalese

Il Napoli ha in testa alcune cessioni per fare cassa e rinforzare la rosa, ma uno di questi potrebbe addirittura restare. E’ il caso di Kalidou Koulibaly che piace a Carlo Ancelotti, ma Florentino Perez non sa se potrà permettersi il lauto ingaggio e l’investimento. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese potrebbe dare una mano al club azzurro. La sua intenzione è restare a vita in città, si trova bene in città, così come moglie e figlio. Non si esclude che il giocatore potrebbe prolungare il contratto per lungo tempo, ma spalmare lo stipendio che ad oggi è di oltre 6 milioni fino al 2023. Sarebbe un bell’epilogo, ma è ovvio che c’è ancora da attendere, ma l’idea tra le parti è questa.

La Redazione