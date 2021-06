Paolo Bargiggia: “Per Gianluca Grava un nuovo ruolo nel Napoli. AdL ha deciso su Maksimovic”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Pasquale Cassese in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. “Grava? Sarà il nuovo team manager. Kaio Jorge? Il Napoli non incontrerà l’agente, quest’ultimo arriverà in Italia per un appuntamento con la Juventus. Gli azzurri, però, non hanno abbandonato la pista. Nuno Tavares? Costa troppo per il Napoli, non possono fare questo tipo di investimento. Il calciatore è in orbita Arsenal. La sensazione è che gli azzurri stiano aspettando l’evolversi della situazione Emerson Palmieri. Makismovic? Vorrebbe restare, ma non rinnoverà perché considerato troppo avanti con gli anni. Hysaj? Andrà alla Lazio. Ospina è sul mercato”.

La Redazione