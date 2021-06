Paolo Bargiggia: “Osimhen? Ecco quando ci sarà il rinnovo della punta nigeriana”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “Un sogno nel Cuore”, la rubrica del lunedì “Parola di Bargiggia”, il giornalista esperto di mercato parla delle ultime sulle strategie del club azzurro. “Osimhen? Sirene inglesi ma rinnoverà e resterà al Napoli. L’operazione prolungamento del contratto sarà fatta a fine mercato. Nei piani azzurri andrebbe via fra almeno due anni. Victor ha un contratto importante, e il rinnovo ad un milione di euro in più è per spronarlo a fare ancora meglio”.

La Redazione