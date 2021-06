(Ore 18,00) – Euro 2020: Croazia/Spagna. Fabian alla ricerca della semifinale

A complicare l’impresa della Croazia una brutta notizia, «uno shock» prendendo in prestito le parole del ct Zlatko Dalic: ieri mattina la federazione croata ha infatti annunciato la positività al Covid di Ivan Perisic, semplicemente il miglior giocatore della fase a gironi della sua squadra e uno dei più decisivi in assoluto. Questo costringerà Dalic a rivedere quell’assetto che già era stato modificato in corsa dopo la falsa partenza che aveva messo a rischio la qualificazione agli ottavi, senza Perisic sarà Ante Rebic l’ago della bilancia. Senza Perisic, soprattutto, una volta di più la Croazia dovrà aggrapparsi al suo capitano e fuoriclasse: tocca a Modric, stella del Real contro una Spagna senza madridisti, prendere per mano come ha sempre fatto i suoi compagni. A fine ciclo sì, ma orgogliosi quanto basta per non partire sconfitti. Fonte e grafico (CdS)