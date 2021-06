MERCATO – Oltre Berge, nome nuovo per il d.s. Giuntoli

Il Napoli sa che tra i reparti da completare, è sicuramente il centrocampo, dove c’è da capire cosa succederà anche con Fabian Ruiz. L’ex Betis Siviglia più di Koulibaly, può essere ceduto, anche se al momento solo interessi, senza alcun asta o affondo di club esteri. I nomi per la linea mediana non mancano. Il primo è Sander Berge del Suderland, La società partenopea vuole conoscere le condizioni fisiche del norvegese, per poi affondare eventualmente il colpo. C’è sempre Basic del Bordeaux, anche se la Lazio si è fatta minacciosa. La novità è il nome di Doucoure del Lens, forza fisica e buona tecnica. In questi casi però prima bisognerà vendere e poi acquistare.

La Redazione