Maksimovic è tentato di restare a Napoli. Un ex Primavera sarà valutato da Spalletti

Il Napoli, come spesso è nelle sue strategie, deve prima cedere e poi acquistare. In questa sessione estiva di mercato, due parametri zero, sono in lista di sbarco. Hysaj è atteso dalla Lazio del suo “maestro” Sarri, mentre incerto il futuro di Maksimovic. Piace ai club della Liga, ma non ancora offerte convincenti per il suo entourage. Il difensore serbo vorrebbe restare, anche perchè la famiglia si trova bene. La società partenopea di De Laurentiis però difficilmente potrebbe ripensarci per rinnovargli il contratto. In Trentino ci sarà Malcuit, giocatore che incuriosisce il tecnico di Certaldo e verrà visionato. A Dimaro-Folgarida invece verrà valutato Gennaro Tutino da Luciano Spalletti, per poi decidere a seguire il suo futuro, che al momento non è alla Salernitana che al momento è in bilico per via delle questioni societarie.

La Redazione