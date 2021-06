L’ex agente di Mertens: “Dries chiuderà la sua carriera al Napoli. Belgio-Italia? Speciale per lui”

Soren Lerby, ex agente dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Dries chiuderà la carriera a Napoli. Quando firmammo il contratto con gli azzurri non avrei immaginato un percorso così lungo, definitivo. La trasformazione in vero 9 mi ha colpito. A Napoli é icona e leggenda, per lui Belgio-Italia sarà una gara speciale perché incontreràp i suoi compagni di squadra. Sono felice per lui e per il Napoli perché il matrimonio è incredibile. Magari un giorno Dries diventerà presidente del Napoli! Mi manca la città, spero di portare in azzurro qualche altro calciatore”.