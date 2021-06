La Juventus incontrerà l’agente di un obiettivo del Napoli!

Secondo quanto riporta Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, la Juventus dovrebbe incontrare l’agente di Kaio Jorge, di cui l’arrivo è previsto in Italia, come vi avevamo anticipato in un articolo precedente. Dunque possibile sgarro della Juventus ai danni del Napoli, che da tempo segue il calciatore, ecco il tweet di Bargiggia: “BREAKING: LA @juventusfc incontrerà nei prossimi giorni l’agente di @kaiojorgeramos in arrivo in Italia.”