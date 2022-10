EURO 2020 Ottavi di finale – Croazia-Spagna 3-5 (d.t.s.), iberici ai quarti ma quante emozioni. Fabian entra verso la fine del secondo tempo

Questo pomeriggio a Copenhagen si è giocata la sfida tra la Croazia e la Spagna, valevole per gli ottavi di Euro 2020. Inizio di gara a ritmi bassi, poi iniziano le emozioni. Koke sfiora la rete, parata di Livakovic, poi a seguire Morata spreca di testa. Poi accade l’incredibile, retropassaggio di Pedri, errore nello stop del portiere Unai Simon e palla in rete. La partita sembra girare a favore dei croati, ma arriva il pareggio con il tocco da pochi passi di Sanabria. Nel secondo tempo arriva il vantaggio degli iberici, Azpilicueta di testa batte il portiere di casa. La Croazia cerca il gol con Kramaric, stavolta attento sul suo palo il portiere spagnolo. Il tris arriva con Ferran Torres che brucia nello scatto Gvardiol e segna l’1-3. Finita la gara, neanche per sogno, accorcia le distanze Orsic, grazie alla goal line tecnology. Nel recupero arriva il 3-3 con il colpo di testa di Pasalic. Nel frattempo era entrato Fabian Ruiz. Nel primo tempo supplementare arrivano le reti della Spagna. Prima con Morata, cross di Olmo e mancino della punta della Juventus che si riscatta dalla critiche. La quinta rete di Oryazabal che segna da pochi passi. Nel recupero del secondo supplementare palo di Olmo e Fabian Ruiz che sfiora il gol personale. Gli iberici volano ai quarti ma quanta fatica, dove ora attenderà la vincente di Francia-Svizzera. Da serata complicata per Unai SImon a riscatto con due parate decisive.

Factory della Comunicazione

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic (29′ st Brekalo), Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic (34′ st Budimir); Vlasic (34′ st Pasalic), Modric, Rebic (22′ st Orsic); Petkovic (1′ st Kramaric). All.: Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Gayà (33′ st Jordi Alba); Koke (33′ st Fabian Ruiz), Busquets (11′ pst Rodri), Pedri; Ferran Torres (43′ st Oyarzabal), Morata, Sarabia (26′ st Dani Olmo). All.: Luis Enrique

Arbitro: Cakir

Marcatori: 20′ aut. Pedri (S), 38′ Sarabia (S), 12′ st Azpilicueta (S), 32′ st Ferran Torres (S), 40′ st Orsic (C), 45’+2′ st Pasalic (C), 10′ pts Morata (S), 13′ pts Oyarzabal (S)

Ammoniti: Brozovic, Caleta-Car (C)

A cura di Alessandro Sacco