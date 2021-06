EURO 2020 – Le ultime su Hazard e De Bruyne. Già decise le divise di Belgio e Italia

Venerdì a Monaco di Baviera all’Allianz Stadium, si giocherà il quarto di finale tra il Belgio e l’Italia, big-match di Euro 2020. Per il c.t. dei fiamminghi c’è da capire le condizioni degli infortunati. Pessimismo per Eden Hazard, problema muscolare e rischia di aver terminato in anticipo il torneo. Filtra ottimismo per Kevin De Bruyne che potrebbe giocare anche se non al 100%. Decise le divise delle due squadre. Il Belgio la classica casacca rossa, mentre bianca quella dell’Italia.

La Redazione