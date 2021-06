Daniele Daino, allenatore: “Euro 2020? Anche chi non gioca bene adesso, ha individualità importanti…”

A “Marte Sport Live”, Daniele Daino, allenatore:

“Chi arriva fino in fondo a Euro 2020? Anche chi non gioca bene adesso, ha individualità importanti. Poi ci sono squadre che, grazie al collettivo e con meno qualità individuali, possono emergere, come l’Italia. Grazie al collettivo e alla volontà di non mollare mai l’Italia può dare molto fastidio. La Francia, pur non giocando un buonissimo Europeo, per me è la più forte, dipenderà dai campioni. Poi ci sono la Germania, l’Inghilterra, la stessa Italia ed il Belgio, che ieri ha giocato male ma ha saputo soffrire. Danimarca e Repubblica Ceca sono le due sorprese, con giocatori interessanti. A centrocampo l’Italia ha giocatori che sanno muovere bene la palla ma non tanti incontristi. Se dobbiamo fare le partite all’italiana può essere un’arma ma non la vedo nelle caratteristiche, l’Italia è costruita per giocare. Chiesa per me deve giocare e occhio anche a Pessina e Locatelli, servono gli inserimenti dei centrocampisti”.

Fonte: Radio Marte