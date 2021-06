Questa notte si sono giocate le sfide del gruppo B dove attendeva il suo destino la Colombia. Ebbene i “cafeteros” dove milita anche il portiere del Napoli Ospina, si è qualificata al turno successivo, come migliore terza, alle spalle dei padroni di casa del Brasile e del Perù di Lapadula. Insomma dopo il timore di non avercela fatta, passa la Colombia, ma non ha del tutto convinto la critica per le prestazioni, se si esclude il match contro il Brasile.

La Redazione