Capello, ex allenatore: “Jorginho è l’uomo in più di Mancini”

Fabio Capello, ex allenatore, è intervenuto su Radio Rai, ecco le sue parole: “Il Belgio non mi sembra una squadra che gioca a viso aperto. Spero che De Bruyne non recuperi, perché può fare la differenza. Non sarà una partita semplice ma contro il Portogallo a mio avviso sarebbe stato peggio. Avendo molta qualità e molti ricambi l’Italia penso possa andare avanti. Jorginho, l’uomo in più di Mancini in campo. Non mi convinceva fino in fondo ma l’ho osservato ultimamente dal vivo e sa come stare in campo e come guidare la squadra”.