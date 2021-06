CALCIO FEMMINILE – Il Liverpool è sulle tracce della punta Deppy

Il Napoli femminile sul mercato si è rinforzata in diversi ruoli, ma al momento non per l’attacco, anzi, sta perdendo diverse pedine. Dopo l’addio a Pia Rijsdijk e il mancato rinnovo del prestito di Isotta Nocchi, lascia il club azzurro anche Deppy. La punta greca piace a diverse società inglese, secondo il Cartellino Rosa, è sulle sue tracce il Liverpool che vuole costruire una squadra forte per centrare la promozione in Super League.

La Redazione