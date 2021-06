Bargiggia: “Salernitana? Lotito non vuole vendere la società”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, a “Parola di Bargiggia”, in merito, tra le altre cose, alla Salernitana. “La proposta della Salernitana è un trustee: da una parte si copre il pacchetto azionario del figlio di Lotito e dall’altra quello di Mezzaroma. I due trust sono gestiti da Marchetti e Coppola, ma credo che già oggi la Federcalcio respingerà questa modalità e chiederà di modificarla. Marchetti in passato fu indicato da Lotito anche come candidato per la presidenza della Federcalcio. Presto sarà nominato un dirigente della Salernitana il quale ha svolto questa mansione anche alla Lazio. Dunque, altra figura non indipendente e riconducibile a Lotito. La Federcalcio, inoltre, sembra sia intenzionata a chiedere al presidente biancoceleste il pagamento di oltre 10 milioni di euro di arretrati: 5 milioni e 100 per gli stipendi della squadra; 2.5 milioni di euro in premi per il campionato e altri 2 milioni e 600 mila euro in commissioni ai vari procuratori dei calciatori. Lotito non vuole vendere la società. Credo che in qualche modo aggiusteranno la situazione, non c’è la volontà di non farli iscrivere, ma attualmente non ci sono le condizioni per portare avanti il trust”.