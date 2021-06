Bargiggia: “Ecco la lista degli intoccabili di Spalletti…”

Il giornalista Paolo Bargiggia intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore, ha parlato dei calciatori intoccabili per Spalletti: “Esiste davvero una lista di incedibili di Luciano Spalletti? Sì, serve ad orientarsi. L’elenco che ho reperito parte con Alex Meret e prosegue con Giovanni Di Lorenzo ed Amir Rrahmani, l’italo-tedesco Diego Demme in mediana, Piotr Zielinski sulla trequarti, Matteo Politano come esterno e Victor Osimhen in attacco. La cosa che salta all’occhio è che in questa lista, potenzialmente, non c’è Lorenzo Insigne. Non è incedibile, il capitano, ma se non arriveranno le offerte, diventerà incedibile per forza di cose. Il Barcellona lo valuta, ma deve ragionare prima sui propri attaccanti. Coutinho vicino al Milan? Guadagna troppo, i rossoneri non sostengono certi ingaggi. Non vedo tanto quest’operazione, sinceramente. Il Barcellona dovrebbe intervenire sullo stipendio del brasiliano. A prescindere, però, lo ripeto, non possiamo darlo per vicino al Milan. David Ospina va via da Napoli? E’ stato messo sul mercato. L’incedibile è Meret”.