Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Mertens entra e soffre con i compagni

Approfondimento su Dries Mertens, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, l’attaccante che è subentrato a De Bruyne per infortunio al 48′ minuto.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dall’attaccante belga. Il totale dei tocchi di Mertens sono 20 su 617 totali della nazionale belga.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Mertens. Per un parziale di 13 passaggi su 451 totali della squadra belga. Dries ha avuto l’69,2% di passaggi riusciti ed è risultato il decimo della sua squadra.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media dell’attaccante belga, Mertens, non ha avuto una forte presenza in un luogo ben preciso. In quanto entrato a partita in corso e sul vantaggio di 1a0, si è dovuto adattare all’avversario e alle indicazioni del mister. Infatti dal grafico si nota alcuni sprazzi anche davanti l’area di rigore, seppur ha cercato sempre l’ampiezza per lasciare la profondità al compagno Lukaku.

Conclusioni

Partita che si concluderà con la vittoria del Belgio per 1a0 sul Portogallo. E Dries Mertens con il Belgio sarà la prossima avversaria dell’Italia, venerdì 2 luglio 2021 alle 21.00, all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania.

Dries non ha fatto una partita per come si è fatto conoscere, ma si è sacrificato molto per la fase difensiva. Entrare a partita in corsa non è facile, di solito siamo abituati a vederlo entrare per cambiare la partita e non per reggere la pressione avversaria. L’attaccante belga ha svariato in ampiezza cercando di far ripartire i suoi, con poco successo, anche grazie agli avversari che hanno chiuso bene gli spazi. Spalletti ed il suo staff avrà visionato sicuramente la partita per cercare il miglior modulo e ruolo per l’attaccante belga, che dovrebbe rientrare ancora nei piani del Napoli.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta