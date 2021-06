Amichevoli estive, tra Premier e Ligue 1, il Napoli avrebbe scelto

La stagione del Napoli sta per cominciare, tra le parole di AdL di mercoledì 30 Giugno a Roma, le probabili di Spalletti l’8 Luglio a Castel Volturno. Il 12 Luglio potrebbe esserci il raduno, per poi iniziare il primo dei due ritiri. Il primo sarà a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 Luglio, mentre a Castel di Sangro dal 5 al 15 Agosto. Cambiano invece le gare amichevoli, secondo le pagine del Corriere dello Sport, una in Francia sicuro contro il Lione, ma non si andrà a Londra per affrontare l’Arsenal, visto i casi di variante Delta nel Regno Unito.

Fonte: A. Giordano (CdS)