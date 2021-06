Week-end di riflessione in casa Napoli, prima vendere e poi comprare

Il fine settimana, quando c’è di mezzo il mercato, è il momento delle riflessioni, capire quali strategie effettuare e poi muoversi di conseguenza. Come si sa il Napoli deve prima fare cassa, vendere e poi piazzare colpi in entrata. Oltre a Koulibaly e Fabian Ruiz, ci sono altri giocatori che possono essere ceduti. Ospina ad esempio, visto che Meret sarà il titolare, piace ad Atalanta e Sassuolo. Senza dimenticare Ounas reduce da una stagione positiva al Crotone, piace anche al Milan. In entrata i nomi sono sempre gli stessi, Emerson Palmieri come terzino sinistro e Basic. Sul centrocampista croato passi in avanti nelle ultime ore della Lazio he potrebbe beffare al fotofinish il club azzurro.

La Redazione