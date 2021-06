UFFICIALE – Dopo 13 anni torna in serie A il Napoli basket

Dopo anni difficili tra fallimenti e tentativi andati a vuoti, finalmente il Napoli basket ritorna in A. La squadra di coach Sacripanti, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria, vince in finale la serie decisiva contro Udine. La compagine azzurra vince la quarta sfida con il punteggio 67-77. Decisivo l’americano Parks con 17 punti. Adesso si torna in massima serie e potrà giocarsela contro squadra storiche come Milano, Bologna e Varese su tutte.

La Redazione