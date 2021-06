La nuova Serie A sta per arrivare e tra i protagonisti del Napoli ci saranno anche Hirving Lozano e Matteo Politano. I due azzurri si sono alternati più volte sulla destra quest’anno e torneranno a farlo anche con Spalletti con ogni probabilità. Transfermarkt li ha inseriti nella Top 10 degli esterni in quella zona di campo con più valore in assoluto: 45 mln di euro per il messicano, 30 mln per Politano.