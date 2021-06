Spalletti copia il “passato”, Zielinski alla Perrotta

Alla “Perrotta”. Anzi lo hanno pensato davvero in tanti, immaginandone la funzionalità nei piani offensivi del signor Luciano e coniugando i ricordi con la sua bella Roma dei tempi che furono. Si vedrà, a suo tempo. Neanche troppo lontano considerando che ormai sono quindici i giorni che separano dalla nascita ufficiale del Napoli di Spalletti (la presentazione dell’allenatore andrà in scena in città prima del raduno). Piotr, insomma, può e anzi deve soltanto riposare in questo momento: deve staccare e scaricare fatica e delusione di un Europeo concluso immediatamente e con l’amaro dell’ultimo posto nel girone.

In Polonia la polemica è montata, e neanche poco, ma lui a casa ha trovato Laura, sua moglie, e soprattutto Maksymilian.

Suo figlio: un mese di vita e le stesse pose di papà.

Una gioia, ossigeno puro. Da trasformare in fosforo azzurro.

F Mandarini (CdS)