SERIE B FEMMINILE – Ana Lucia Martinez vicinissima alla Riozzese Como

La Riozzese Como del presidente Stefano Verga, vuole la prossima stagione in serie B femminile, essere una delle protagoniste per la prossima stagione. Il club lombardo per questo è praticamente ad un passo, secondo il sito Cartellino Rosa, sull’attaccante Ana Lucia Martinez. L’ex giocatrice del Napoli e quest’anno alla Roma femminile, ha tutto, qualità tecnica e velocità e in maglia giallorossa ha dimostrato di saperci fare in cadetteria. Mancano pochi dettagli ma la giocatore del Guatemala è praticamente ad un passo dalla Riozzese Como.

La Redazione