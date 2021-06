SERIE A FEMMINILE – Yolanda Aguirre ad un passo dal Napoli. Errico piace al Sassuolo

Il Napoli femminile in pochi giorni ha risolto il rebus dei portieri, in pochi giorni e sostituendo Perez e Tasselli. Dopo Copelli quest’anno al Ravenna ed ex Tavagnacco, è in dirittura d’arrivo l’acquisto della spagnola Yolanda Aguirre. La giocatrice viene dal Santa Teresa, club della Primera Iberdrola, con buone doti tecniche. In uscita rischia di essere ceduta Emma Errico, potrebbe tornare al Sassuolo. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com.

La Redazione