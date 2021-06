Per Piotr, sia a Dimaro che Castel di Sangro. Raduno il 12 luglio

Zielinski c’è. Ci sarà sia a Dimaro sia a Castel di Sangro, e dunque vivrà con la squadra e con il nuovo allenatore la prima e anche la seconda parentesi estiva. Quella determinante. In Abruzzo arriverà regolarmente insieme con il gruppo, e dunque sin dal 5 agosto e fino al 15, mentre il programma trentino va ancora stabilito nei dettagli. Davvero dettagli, comunque: il raduno dovrebbe andare in scena il 12 luglio a Napoli mentre in Val di Sole si comincerà a lavorare il 15, tre giorno dopo, e ciò significa che Piotr potrebbe saltare al massimo qualche step. Nulla di irrecuperabile: lui è uno che va in forma presto, la condizione atletica non sarà un problema, ma è chiaro che Spalletti ha grandi aspettative tecnico-tattiche nei suoi confronti.

Fonte: F. Mandarini (CdS)