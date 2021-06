Maradona, parla Signorini. “Droga? Tutti sapevano della dipendenza di Diego ma nessuno decise di agire”

Fernando Signorini è stato il preparatore atletico personale di Diego Maradona nei migliori anni della sua carriera. Era al suo fianco nei sette anni a Napoli e ne ha parlato in un’intervista al quotidiano argentino La Nacion, con clamorose dichiarazioni sulla dipendenza dalla cocaina dell’ex Campione morto il 25 novembre scorso, sui rapporti con il Napoli e con la camorra.

Il boss Carmine Giuliano. «Una volta lo trovammo al campo Paradiso di Soccavo a guidare i cori dei tifosi per Diego, che era rientrato in ritardo dall’Argentina: lui era il capo della tifoseria (…). Ricordo quando uscimmo dall’albergo di Napoli per andare a giocare la partita contro l’Italia al San Paolo nel ’90: Carmine Giuliano era sulla prima moto che ci faceva da scorta». Come si ricorderà, fu in casa dei Giuliano che Maradona venne ritratto nella vasca da bagno a forma di conchiglia.