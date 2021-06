La moviola di Italia/Austria, male l’arbitraggio di Taylor

Il problema non è essere, o meno, inglese. Il problema è saper arbitrare un ottavo di finale all’Europeo. Taylor (voto 6)l’ha fatto male, non malissimo forse, con grande confusione. Metro di giudizio che voleva essere alto, ma che ha finito per innervosire le due squadre. E nei due episodi-chiave è stato salvato dal VAR. Giusto annullare il gol di Arnautovic, per fortuna azzurra c’erano due fuorigioco intervallati da un fallo di mano sull’intervento da rigore di Pessina su Lainer. Male, decisamente, sul disciplinare: ringraziano nell’ordine Hinteregger e Baumgartner.

OFFSIDE

Arnautovic in offside con la gamba destra (oltre Di Lorenzo) sul colpo di testa di Alaba, sull’APP (Attacking possession phase) non c’è fallo di Grillitsch su Insigne, che accentua.

ANCHE MANO

Sulla punizione di Alaba, Hinteregger è (forse) in leggerissimo offside, colpisce con la parte alta del braccio destro il pallone che va a Lainer, in fuorigioco netto, sul quale Pessina commette un fallo che il VAR avrebbe valutato da OFR (e dunque da rigore).



VAR: Attwell (Ing)6,5 Meglio lui che il “secondino” in campo.

La Redazione