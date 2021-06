Il Lecce augura un in bocca al lupo al Napoli per le maglie autoprodotte!

Secondo la Gazzetta dello Sport, per la stagione 2021/22, le maglie della SSC Napoli, saranno prodotte con la collaborazione di una ditta tessile, sui disegni già commissionati ad Armani, mentre la distribuzione dovrebbe essere affidata a Valentina De Laurentiis, figlia del patron azzurro. Questa è una decisione storica non solo per il Napoli ma per l’intera Serie A; il Lecce, squadra che aveva iniziato anch’essa ad autoprodursi le maglie ha voluto fare un in bocca al lupo al Napoli su Twitter:

“Quattro anni fa sembravamo dei visionari… in bocca al lupo anche al Napoli”

https://twitter.com/OfficialUSLecce/status/1408834645467271169?s=20