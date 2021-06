Hysaj ha finito il trasloco da Giugliano, via dopo 6 anni. Ignorato da De Laurentiis

Hysaj lascia Napoli dopo sei anni, nessuna offerta last second di rinnovo da parte di De Laurentiis. Il suo futuro è alla Lazio, dove la prossima settimana firmerà un accordo di tre anni. Lotito in questi giorni è alle prese con la questione della Salernitana e ha preferito rinviare la discussione finale. In ogni caso, l’albanese è pronto a riabbracciare Sarri che prima di Napoli ha avuto come allenatore anche all’Empoli. A Napoli è reduce da alcune stagioni di alti e bassi ma in ogni caso si è sempre reso disponibile al sacrificio giocando spesso anche sulla destra. A Formello punta al rilancio dopo i sei campionati in azzurro con 222 presenze in totale (177 in campionato). Fonte: Il Mattino