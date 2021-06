Flavio De Martino (Arus): “Nei prossimi mesi importanti novità allo stadio Diego Armando Maradona”

Attraverso le pagine odierne di “Repubblica”, è stato intervistato il Commissario straordinario dell’Arus Flavio De Martino sulle possibilità novità allo stadio Diego Armando Maradona.

Quali sono gli interventi programmati? “La Regione ha già dato al Comune di Napoli un milione e 248 mila euro, rimanenti dalle economie dei fondi dell’Universiade, per la manutenzione della copertura. Il Comune ha già assegnato l’appalto e quindi presto cominceranno pure i lavori. Poi ce ne saranno anche altri. Abbiamo un altro milione di euro e lo gestirà direttamente l’Arus. Ci sarà l’implementazione del sistema di video-sorveglianza: migliorerà il riconoscimento facciale. Sarà all’avanguardia. Ci tengo a dire che il progetto ha avuto il parere positivo della Questura. A breve firmeremo il contratto con la società che inizierà i lavori. Ci occuperemo anche del “miglio azzurro”, ovvero l’ingresso dei pullman delle squadre allo stadio e, naturalmente, il percorso dei giocatori fino agli spogliatoi. Una sorta di biglietto da visita per chi arriva a Fuorigrotta. Stiamo studiando un progetto per omaggiare la storia del Napoli con una serie di immagini. Se faremo qualcosa anche per Maradona? Decideremo assieme al Napoli e alle parti interessate, ma un omaggio a Diego mi sembra doveroso. Lo stadio porta il suo nome… “.

Quanto sarà l’investimento complessivo? “Siamo a 28,6 milioni di euro investiti dalla Regione per lo stadio, uno sforzo importante per migliorare il teatro di Fuorigrotta”.

Quali sono le altre priorità dell’Arus? “Ovviamente la manutenzione degli impianti che hanno ospitato le Universiadi è fondamentale. Sarebbe un peccato e un grosso sperpero di denaro pubblico. Per esempio vogliamo riportare i tuffi alla Mostra d’Oltremare: vorremmo ospitare un evento internazionale. Ovviamente ci sono anche tante strutture che sono rimaste fuori dalla ristrutturazione prevista per l’Universiade e di cui vogliamo occuparci: l’Arus nasce prevalentemente per questo”.

