Fiorentina, è in arrivo Italiano. A breve la firma e l’ufficialità

I nodi sembrano essersi sciolti per l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. L’ormai ex tecnico dello Spezia sembra essere già in Toscana, e oggi è previsto un incontro con il presidente del club ligure per il via libera. Italiano eserciterà la sua clausola rescissoria, per il suo staff invece, pare vogliano inserire un giocatore nella trattativa. Si attende quindi a breve la firma e l’ufficialità. Fonte Gianlucadimarzio.com